Mercato settimanale, Italia in Comune: "L'attuale localizzazione non ha mai incontrato la nostra approvazione"

«L'ubicazione su un'arteria stradale ad alta percorrenza e l'insufficiente quantità di parcheggi creano un generale problema di sostenibilità e qualità della vita della zona e dei residenti. Se a questi problemi ordinari aggiungiamo quello straordinario relativo ai lavori stradali in corso, il problema diventa una emergenza insostenibile alla quale è necessario porre rapidamente rimedio.



Basterebbe imporre all'impresa esecutrice dei lavori la sospensione degli stessi ogni martedì, quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione stradale. Evidentemente nessuna prescrizione però è stata data all'impresa poiché sono due settimane che il disagio dei residenti non trova soluzione.



Nel farci parte attiva di questa richiesta abbiamo già preso contatti con la Polizia Locale e gli uffici preposti invitando comunque l'amministrazione a provvedere tempestivamente alla risoluzione di un problema che richiede solo un pizzico di buona volontà per non aggravare l'ordinario disagio sopportato dai residenti ogni martedì».

«L'attuale localizzazione del mercato settimanale non ha mai incontrato la nostra approvazione, per le motivazioni rese pubbliche a suo tempo»: lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di Italia in Comune, Tommaso L'aurora, Felice Corraro, Mariangela Scialandrone e Erika Laurora.