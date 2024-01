Giornata del recupero del mercato annullata per le previsioni di pioggia

Questa mattina quasi la metà degli ambulanti nel mercato settimanale di Trani erano in loco per allestire le proprie bancarelle: ma il cielo grigio e l'assenza di molti colleghi ha dissuaso dal montare alcunché. Nessun recupero dunque per la giornata dello scorso 17 ottobre quando, proprio per il maltempo, il mercato non si svolse. Nessuno poteva prevedere che le previsioni pressoché unanimi di tutti i siti meteo sarebbero state smentite, visto che alla fine in mattinata di pioggia non se è vista: è vero che Trani non è nuova a queste sorprese, ma il rischio di sprecare una giornata di lavoro era comunque alto.