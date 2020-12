Mercato settimanale anticipato a lunedì 4 gennaio

Accogliendo le richieste delle associazioni di categoria, il sindaco Amedeo Bottaro, attraverso propria ordinanza numero 46 del 28 dicembre 2020, ha disposto l'anticipazione del primo mercato settimanale del 2021 nella giornata di lunedì 4 gennaio.Come abbiamo detto, una richiesta in tal senso era pervenuta nei giorni scorsi anche dalle associazioni di categoria, che auspicavano il "cambio" di data per le ragioni dettate dalle restrizioni alla circolazione legate al Dpcm.E' bene ricordare infatti che lunedì 4 gennaio l'Italia sarà in zona Arancione, mentre nei giorni 1, 2, 3, 5 (martedì, il giorno canonico del mercato settimanale tranese) e 6 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale sono applicate le misure della zona rossa, per cui sarebbe stato impossibile tenere consueto appuntamento con gli ambulanti del martedì.