Michele Emiliano: «Il pta di Trani risarcisce la città per le distrazioni del passato»

«Una nuova tappa per il percorso di rafforzamento del Pta di Trani. E' un vero e proprio ospedale completo in tutte le sue parti. Non ha posti letto ma possiede quello che deve avere un ospedale di primo livello e che supplisce a delle decisioni del passato nelle quali io non c'entro niente e che risarcisce la città di Trani per le distrazioni del passato». A dichiararlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che questa mattina è stato in visita presso Presidio Territoriale di Assistenza di Trani dove sono stati da poco completati i lavori nella hall d'ingresso. Con lui anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro e il direttore generale Asl Bt, Alessandro Delle Donne.«Abbiamo investito in modo eccezionale, direi quasi sproporzionato perché eravamo consapevoli del danno che Trani aveva subito in passato - ha continuato Emiliano -. Il direttore generale Delle Donne ha dotato questo presidio di dispositivi che non ci sono neanche in ospedali di base e qualche volta neanche in quelli di primo livello. Voglio ringraziare anche il sindaco perché ha fatto un lavoro di mediazione con la cittadinanza molto importante. Il disegno iniziale raggiunge oggi livelli di completezza ma possiamo fare ancora di più nei prossimi anni».Il Governatore della Regione Puglia ha visitato anche il Percorso Donna, la nuova sede della Struttura semplice a valenza dipartimentale della Oncoematologia dove è stata scoperta la targa dedicata a Paolo David Di Martino che nel 1990 fu il primo donatore di organi della provincia Bat, un gesto che restituì la vita ad altri giovani.