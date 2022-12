Michele Monopoli ospite de "La coratina in festa"

Domenica 11 dicembre, nel corso della manifestazione "La coratina in festa", Confcommercio Corato ha promosso un talk dal titolo "Comunicare l'olio", con l'intento di favorire un dialogo aperto e in progress sulla promozione del nostro oro verde.L'evento si svolgerà al chiostro del Comune di Corato, con inizio alle 19. Interverranno, vicepresidente Confcommercio Bari-Bat, il presidente giovani imprenditori Confcommercio Coratoe l'esperto in marketing digitale. Ospite d'onore e molto atteso sarà, il noto tiktoker e content creator capace, attraverso un intelligente uso dei social, di diffondere lo spirito ed il valore del bracciante agricolo e della lavorazione della terra.Michele Monopoli sarà allo stand Confcommercio in corso Giuseppe Mazzini dalle 20 alle 21.