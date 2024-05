"Legalità ci piace" ma nel commercio c'è bisogno di sicurezza, specie sul web

"Investire nella cultura della legalità": è stato questo il messaggio del presidente della Confcommercio di Trani, Girolamo Acquaviva, partecipando all'incontro sul tema "Legalità ci piace!", nella XI giornata dedicata alla legalità organizzata presso la sede della Confcommercio Bari e Bat in diretta streaming con la sede nazionale.Una giornata "dedicata all' indagine della Confcommercio su illegalità, contraffazione e abusivismo - sottolinea Acquaviva - in particolare nel Sud e Isole. Ne è emerso, fra l'altro, che i capi di abbigliamento sono i prodotti più acquistati in maniera illegale, pari al 64,3%, seguono prodotti come pelletteria, calzature, farmaceutici, giocattoli, fino ai servizi turistici. Si tratta di acquisti illegali tramite siti web e piattaforme di commercio elettroniche. I dati locali sono superiori alle percentuali nazionali. Molte imprese hanno investito in misure di sicurezza, anche qui il dato è superiore a quello nazionale"