“Levante Prof”: successo per gli operatori tranesi presenti alla Fiera

Chiude con circa 25mila visitatori specializzati e migliaia di scambi commerciali con rappresentanti nazionali e internazionali, di cui il 5% proveniente dall'estero, l'ottava edizione di Levante PROF, la fiera biennale specializzata in panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento e hotellerie, che si è tenuta nei giorni scorsi nella Fiera del Levante di Bari.Numerosi gli operatori del settore del nostro territorio che hanno partecipato a questa importante biennale: "Un'occasione importante – sottolinea il presidente di Confcommercio, Mino Acquaviva - riunitasi nel capoluogo pugliese in una sola location con l'obiettivo di presentare novità di prodotti, ricette, soluzioni innovative e macchinari dell'industria della ristorazione, pasticcera, ospitalità e dell'intera filiera della panificazione. Si sono registrati numerosissimi contatti commerciali interessanti. C'erano molti visitatori specializzati con cui abbiamo instaurato contatti, e clienti storici con cui abbiamo potuto consolidare la relazione».Questo risultato positivo dimostra come le imprese tranesi e del territorio abbiano riscoperto il valore delle relazioni, il desiderio dello stare insieme e della condivisione di spazi ed esperienze. portando notevoli ricadute economiche e occupazionali sul territorio meridionale."un'ottima occasione – dice Acquaviva - per prendere parte ad un network di professionisti in forte crescita in grado di arricchire il bagaglio enoagroalimentare".I settori presenti all'ottava edizione di Levante Prof, che tornerà nel 2025 essendo biennale, sono stati panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento e hotellerie. Sono state presentate le novità di prodotti, ricette, soluzioni innovative e macchinari dell'industria della ristorazione, pasticcera, ospitalità e dell'intera filiera della panificazione.