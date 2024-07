Il settore orafo e le nuove sfide del mercato, se ne parla in un incontro promosso da Assooro Bari-Bat

Le nuove sfide del mercato e il ruolo delle rappresentanze imprenditoriali nell'evoluzione del settore orafo è il tema al centro dell'incontro tematico "Il gioielliere: passione, competenza e…" promosso da Assooro Bari-Bat si terrà giovedì 4 luglio presso la sede di Confcommercio Andria alle ore 15.30, in collaborazione con Confcommercio Andria, Confcommercio Barletta e Confcommercio Trani.Interverranno Rossella Aquilino - Presidente Assooro, Claudio Sinisi - Delegato Confcommercio Andria, Francesco Divenuto - Delegato Confcommercio Barletta, Mino Acquaviva - Delegato Confcommercio Trani.Si tratta di un incontro finalizzato a costituire un patrimonio di esperienze comuni, dal quale attingere nuove ispirazioni o, se volete, soluzioni da applicare all'attività di ogni singolo gioielliere: "E' indirizzato a chi crede che l'Associazione possa realmente rappresentare una opportunità ed è disponibile ad esplorare nuove possibilità di sviluppo per la propria azienda. Un interscambio di esperienze che diviene il motivo conduttore di un appuntamento che vuole costituire il preludio a un tavolo di confronto non occasionale ma costante nel tempo", dichiara il dott. Vito D'Ingeo, Presidente Confcommercio Bari-Bat."Nella nostra società - spiega Rossella Aquilino presidente Assooro Bari-Bat - stiamo assistendo a molti cambiamenti, grandi e piccoli, ma certamente veloci e significativi. Sarà l'occasione per confrontarci su come alcuni di questi stiano modificando profondamente il nostro essere gioiellieri e valuteremo nuove argomentazioni, legate ad un settore atipico rispetto ad altri, qual è il nostro, ed attualmente in via di evoluzione, che ci spingono a un inderogabile confronto sulle reali necessità del quotidiano le cui soluzioni non possono essere gestite in proprio dal singolo operatore".