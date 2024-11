Il Presidente Acquaviva Girolamo si dimette da Confcommercio Bari-Bat

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia delle dimissioni di Girolamo Acquaviva, per tutti Mino, da Presidente di Confcommercio Bari -Bat. Una decisione che sicuramente stride con l'ottimo lavoro svolto in questi anni da parte del noto commerciante tranese, titolare del "Real Cafè", e stride ancor di più per la costante presenza e costante impegno che Mino ha garantito in questi anni, svolgendo questo ruolo. Nel comunicato inviato alla stampa ed ai membri del direttivo e della giunta di Confcommercio Bari e Bat, l'ormai ex Presidente giustifica la sua scelta "per motivi personali e professionali" legati in particolare a nuove sfide da intraprendere. Ma ecco le parole di Acquaviva:"Desidero comunicarvi le mie dimissioni dalla carica di Presidente di Confcommercio, che avranno effetto a partire dal 09/11/2024. Questa decisione, maturata dopo un'attenta riflessione, è legata a motivazioni personali e professionali che mi spingono a dedicarmi ad altre sfide. È stato un onore ricoprire questa importante posizione e lavorare al fianco di un team di professionisti impegnati e appassionati, che ogni giorno contribuiscono al rafforzamento del nostro settore e al miglioramento delle condizioni delle imprese che rappresentiamo".Alla fine di questo suo comunque gratificante percorso, Acquaviva traccia un bilancio chiaro e ad ogni modo positivo: "In questi 15 anni, insieme a tutti voi, abbiamo raggiunto risultati significativi, affrontato sfide importanti e promosso iniziative che hanno avuto un impatto positivo sul nostro tessuto economico e sociale. Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto e sono fiducioso che Confcommercio continuerà a crescere e a svolgere un ruolo sempre più centrale a livello locale e nazionale." Infine Mino chiude coi ringraziamenti di rito: "Ringrazio di cuore tutti i membri del Direttivo, i collaboratori e gli associati per la fiducia, il supporto e la collaborazione che mi sono stati dimostrati durante il mio mandato. Il mio impegno e la mia passione per il nostro settore non finiranno con questa scelta: continuerò a essere al servizio delle imprese e della comunità in altre forme. Mi metto a disposizione per garantire una transizione fluida e supportare la nuova leadership durante questa fase di cambiamento. Concludo esprimendo a tutti voi il mio più sincero ringraziamento, augurandovi di proseguire con successo nel lavoro che quotidianamente svolgete per il bene delle nostre imprese e del nostro territorio."