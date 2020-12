Migliorare il servizio di raccolta rifiuti: le proposte di Tommaso Laurora ad Amiu

Il capogruppo di Italia in Comune, Tommaso Laurora, anche in nome e per conto dei colleghi consiglieri del partito, ha inviato una richiesta ufficiale all'Ing. Nacci, Amministratore Unico di Amiu, con alcune proposte per il miglioramento del servizio di igiene urbana.In particolare Laurora chiede: "Anticipo della possibilità di esposizione dei mastelli alle ore 18.00 per il periodo dal 1° Novembre al 30 Aprile di ogni anno, al fine di favorire in particolar modo la fascia anziana della cittadinanza;Servizio di raccolta dei rifiuti differenziati presso il domicilio di utenti disabili o non autosufficienti; installazione nella zona residenziale a ville (Capirro, Valleluna, Via Sant' Annibale Maria di Francia, Via Pozzopiano) di carrellati videosorvegliati per il conferimento di rifiuto da scarto di potatura.Utilizzo dei percettori di sussidi economici (RED o Reddito di cittadinanza) per il progetto "adotta un'isola". I percettori sarebbero utilizzati per aiutare i cittadini a conferire presso le isole ecologiche mobili, ma potrebbero essere anche impiegati per "adottare" una zona dei quartieri, una piazza, aiuole in modo ad esempio da poter provvedere a svuotare i cestini di raccolta dei rifiuti.Tale ultima proposta avrebbe la duplice finalità di restituire dignità ed impiego sociale ai percettori di sussidi economici consentendogli anche di acquisire abilità e competenze lavorative e di liberare risorse di Amiu così da potenziare e velocizzare il servizio di raccolta dei rifiuti, magari implementando la raccolta della plastica con l'aggiunta di un giorno infrasettimanale.A breve chiederò un incontro, inoltre, per discutere della possibilità di implementare l'utilizzo di isole ecologiche mobili automatizzate con riconoscimento dell'utente per l'applicazione della tariffa puntuale, portando avanti l'idea già espressa nel programma elettorale".