Miss & Mister Green 2020, sul podio anche il tranese Mirko Chietri

Misure anti Covid rispettate e coraggio di ripartire hanno caratterizzato la fase finale del concorso nazionale "Miss & Mister Green 2020" organizzato dall'associazione Forme di Elena Brulli. Sul podio più alto, tra i 12 finalisti, Miss Green 2020 Maria Campiello studentessa di Foggia e Mister Green 2020 Mirko Chietri di Trani. I partecipanti sono stati valutati non solo per per la bellezza statuaria l'eleganza, ma anche per la loro sensibilità e il rispetto per l'ambiente.In passerella, allestita in villa comunale a Trani, la moda sostenibile. I finalisti, infatti, hanno sfilato abiti realizzati con in fibre naturali e tessuti ricavati da legno e latte. La firma è dello stilista Marco Rollo; gioielli di spezie di Marine Arena la sposa etica di Dolores Mauro; costumi di Emilio Ricci (Roma); occhiali di Ottica Pistillo; corone di Mimmo Burdi, Marine Arena e Esecuzione Verde Group; coreografie di Jlenia Manzi. A portare i saluti dell'amministrazione comunale sono stati gli assessori Marina Nenna, Domenico Briguglio, Michele Di Gregorio. Con loro in giuria anche Annalisa Dragonetti e Annamaria Pasquadibisceglie.La serata è stata condotta dal presidente dell'associazione Forme, Angelo Contaldo, e dal tranese Francesco Donato. Assegnate anche altre fasce: Miss e Mister "Green Mirine" Simona Arena Frascaria e a Carlo Francesco Beligato Brito; Miss e Mister "Green AD Dental" Rosa Maria Caressa e Gaetano Baldassarre. I dodici classificati saranno protagonisti del Calendario FASHION GREEN 2021,La Città di Trani e l'Associazione Culturale Forme ringraziano l'istituto Sergio Cosmai, l'Accademia Total Look, il direttore della villa comunale, Giuseppe Merra e l'Associazione Amici del Mare che hanno realizzato opere d'arte create con bottiglie e rifiuti raccolti sui fondali marini.