Mkers e Musa Formazione: il futuro tra e-learning e gaming

SPONSORIZZATO

Costruire il futuro della società: ecco l'obiettivo comune di due grandi realtà italiane come Mkers e Musa Formazione che hanno mosso i propri ingranaggi della formazione e dell'intrattenimento videoludico per costruire il futuro di una società innovativa tra sport, gioco e nuovi modelli sociali di riferimento.Questa collaborazione, giunta al termine per questa edizione, ha riscosso un grande successo e prevede. Anche se sono moltissime le accuse rivolte al mondo delda parte delle generazioni precedenti la "Generazione Z", con le più disparate motivazioni non sempre valide.Musa Formazione e Mkers, invece, hanno compreso la necessità, derivante dalla sempre maggiore passione al mondo dei videogame, allain grado di far fronte alla Musa Formazione ha individuato neiil target ideale per comprendere le possibilità di un percorso formativo, in particolare: il Master in Web Development . I fan di Mkers e la Mkers FAM, hanno subito recepito le potenzialità provenienti da un, e Mkrs ha messo a disposizione le proprie strutture perrivolte ai più meritevoli, validando quanto detto a Novembre del 2022 da, presidente di Mkers S.p.A.: "Ormai essere Gamers fa tendenza e le nuove opportunità lavorative e formative sono molteplici, non da tutti conosciute. Grazie a questa collaborazione vogliamo contribuire all'evoluzione del nostro Paese, integrando l'eSport con i processi formativi".Per la prima volta anche Twitch, social strettamente legato al mondo del gaming, ha parlato di Musa tramiteLa collaborazione è stata, dunque, fruttuosa e a tal riguardo si è espresso, Founder di Musa Formazione: "La Mkers ha rafforzato i valori sostenuti dasin dalla sua nascita, permettendo la comunicazione con le nuove generazioni attraverso le. Questo ci ha permesso di poter dare il nostro sostegno per la creazione di competenze atte a fornire gli strumenti adatti alla."La collaborazione vedrà presto nuovi sviluppi e ulteriori attività come quelle che hanno reso questa partnership vincente.