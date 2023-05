Offerte di lavoro dai Centri per l'Impiego: maggiori le richieste per il settore turistico

Nella nuova edizione del report "Lavoro per te", dedicato alla 𝗽promozione delle offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego della Bat. L'ultimo report conferma la fiducia degli utenti nelle offerte di lavoro dei Centri per l'Impiego con oltre 18000 candidature ricevute, di cui quasi 5000 inviate alle aziende con una media di 7 curricula trasmessi alle imprese per ogni persona da assumere.Sempre più imprese si rivolgono ai Centri per l'impiego per la ricerca del personale, come dimostrato gli annunci aperti (228) e dalle posizioni aperte (641).Al vertice: il "Turismo, intrattenimento e ristorazione" con 187 richieste; "Commercio, vendita, artigianato" con 144 profili ricercati.In forte aumento: "Costruzioni, impianti, immobiliare" con 112 richieste; "Industria, trasporto, metalmeccanico 63; "Tessile, abbigliamento e calzaturiero" 53; "Servizi alla persona e pulizia" 25; "Amministrativo, Itc, servizi digitali" 54; "Agricoltura e agroalimentare" 3.Per conoscere nel dettaglio tutte le offerte presenti nel report bisogna visitare il seguente linkhttps://bit.ly/3nOukCP; per candidarsi alle offerte è necessario accedere con Spid sul portale Lavoro per https://bit.ly/3Qc6FVX