CPIA Bat "Gino Strada": al via i corsi di ampliamento dell’offerta formativa 2023/24

Precedenza a coloro i quali non siano già iscritti ai corsi istituzionali del CPIA BAT "Gino Strada";

Precedenza alle singole iscrizioni: sarà possibile candidarsi per più corsi ricompilando nuovamente il modulo Google, ma sarà data precedenza al primo corso indicato. Le iscrizioni a più corsi saranno garantite laddove vi siano disponibilità residue.

A parità di condizioni, le candidature saranno ordinate in base all'orario di invio risultante dal modulo Google.

A partire dal 19 ottobre 2023, si apriranno le candidature per i corsi di ampliamento dell'offerta formativa presso il CPIA Bat "Gino Strada". A darne notizia è il dirigete scolastico prof. Paolo Farina: "I corsi saranno realizzati nei diversi Comuni in cui ha sede il CPIA Bat "Gino Strada" e sono aperti a tutti, senza limiti di età e a prescindere dalla loro precedente formazione (che siano laureati o privi di diploma), con l'obiettivo di stimolare la curiosità e la voglia di imparare. Le attività sono organizzate in due moduli, base e avanzato, ciascuno di 50 ore".I criteri di ammissione ai corsi saranno, nell'ordine, i seguenti:Completamento moduli per i corsisti già iscritti lo scorso A.S.;L'iscrizione comporta il versamento di un contributo a titolo di copertura assicurativa e di un contributo alle attività scolastiche, variabile a seconda della tipologia di corso, che sarà indicato nel modulo di candidatura. Il perfezionamento dell'iscrizione sarà subordinato al versamento della quota, da effettuarsi dopo aver ricevuto conferma dalla Scuola dell'accoglimento della richiesta.Chi intende candidarsi lo potrà fare a partire dalle ore 12:00 del 19 ottobre 2023 tramite Google Moduli, il cui link sarà inserito nella home page del sito istituzionale, all'indirizzo: www.cpiabat.edu.itAllo stesso indirizzo, sempre in home page, entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2023 sarà pubblicato l'elenco dei corsi disponibili nelle varie sedi del CPIA BAT "Gino Strada".Per candidarsi a più corsi è necessario riaprire il link e rifare la procedura. La candidatura ai corsi può essere presentata esclusivamente con la modalità sopra descritta e non comporta automaticamente l'iscrizione; altre modalità, quali mail o telefonate alla segreteria, non saranno prese in considerazione.Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero limite previsto.