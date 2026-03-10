Mobilità sostenibile: Trani presente al corso promosso da ANCI Puglia e Università di Bari

Il 2 e 3 marzo scorsi, presso l'ANCI Puglia e il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa (DEMDI) dell'Università degli Studi di Bari, si è svolto il corso "Gestione della Mobilità Urbana – Strumenti per Stakeholder e Mobility Manager", dedicato alle nuove strategie per rendere le città più sicure, sostenibili e vivibili.Tra le poche amministrazioni comunali presenti c'era anche la città di Trani, rappresentata dall'assessore alla mobilità Irene Cornacchia. Il workshop, promosso dal Laboratorio di Economia Applicata (LEA) con il supporto di Elaborazioni Srl nell'ambito del progetto GRINS – Growing Resilient, Inclusive and Sustainable (programma Next Generation EU), ha riunito amministratori locali, tecnici ed esperti per confrontarsi sui temi della mobilità urbana. «Il corso – spiega l'assessore Cornacchia – è stato molto utile perché ha alternato momenti teorici e casi concreti, offrendo strumenti pratici per migliorare la mobilità nelle nostre città». Durante le due giornate si è parlato di sicurezza stradale, sostenibilità ambientale, mobilità attiva e pianificazione urbana, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per città più moderne e a misura di cittadino.Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di ricerca del Mobility Research Center (MRC-GRINS), coordinato dalla professoressa Angela Stefania Bergantino e dal ricercatore Mario Intini e ai casi studio realizzati da Elaborazioni S.r.l. ed esposti dall'Ingegnere Maurizio Difrono.La partecipazione di Trani a iniziative di questo tipo rappresenta un'opportunità importante per portare in città nuove idee e buone pratiche, con l'obiettivo di migliorare gli spostamenti quotidiani, rendere le strade più sicure e costruire una mobilità sempre più sostenibile per cittadini e visitatori