Molfetta nell’èlite del panettone artigianale: l’8 dicembre la degustazione gratuita

Torna anche quest'anno il "Molfettone Day" la tradizionale giornata tutta dedicata alla degustazione gratuita dei panettoni artigianali preparati dal maestro Salvatore Verdesca. Mercoledì 8 dicembre, nel laboratorio "Spazio Verdesca", in via Pomodoro, 18-20 a Molfetta, sarà possibile assaggiare tutti i grandi lievitati firmati Verdesca e, volendo, anche fare scorta di panettoni approfittando di una super promozione valida solo quel giorno.Sarà possibile assaggiare il panettone artigianale al "Caramello e cioccolato con copertura di arachidi", il lievitato vincitore quest'anno del concorso nazionale "Divina Colomba" (sezione ricette creative) insieme all'ormai storico "Molfettone", il senza lattosio preparato con olio extravergine di oliva e fichi freschi pastorizzati, omaggio a Molfetta e alla Puglia.E poi ancora: il panettone ai Cereali, il Tuttograno con farina semintegrale (impasto leggero a basso contenuto di zuccheri), il Classico Milanese arancia e uvetta, il panettone tipo pandoro e il panettone ai 3 Cioccolati, tra i più golosi e più richiesti sul negozio online salvatoreverdesca.com Proprio grazie all'e-commerce introdotto quest'anno, i panettoni Verdesca sono sempre più conosciuti da Nord a Sud e stanno richiamando l'interesse anche di alcune affermate boutique gastronomiche di Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna che hanno deciso di essere rivenditori esclusivisti del brand molfettese. «La scelta di preparare un panettone naturale al 100% sta intercettando una fetta di mercato attenta alla qualità e alla salute» spiega Salvatore Verdesca. «Stiamo esportando Molfetta e la Puglia oltre confine, quest'anno abbiamo ordini che stanno arrivando anche dal Belgio e dalla Germania».Tra le novità 2021, c'è la confezione elegantissima con il richiamo alle maioliche e il solito cartoncino estraibile per gli auguri personalizzati. E poi c'è il nuovo panettone Élite, il lievitato agli agrumi (mandarino, arancia, cedro e limone) che Salvatore ha ideato insieme ad altri 75 artigiani pasticceri di tutta Italia che fanno parte del consorzio "Élite del Panettone Artigianale". Quest'ultimo è un prestigioso marchio di qualità che viene assegnato in tutta Italia soltanto ai produttori del vero panettone artigianale, quello cioè certificato 100% lievito madre vivo, zero conservanti e canditi senza anidride solforosa.