Mons. D'Ascenzo in visita alla sede delle Guardie Rurali:"Un incontro meraviglioso!"

Intanto il presidio delle guardie ha sventato altri tre furti in ville a Capirro



A questa situazione di gioiosa condivisione va aggiunto che nella stessa giornata il pronto intervento del corpo delle guardie campestri ha sventato tre tentativi di furto in villa in zona Capirro.



Prezioso l'apporto delle guardie per il territorio attraverso il costante impegno di vetture che presidiano le zone rurali 24 ore su 24.

Un ospite illustre venerdì 19 novembre nella sede della Guardie Rurali di Trani.L'arcivescovo Monsignor Leonardo d'Ascenzio si è intrattenuto con le guardie in un incontro definito dal presidente del Consorzio Guardie Rurali Peppino Nardò "meraviglioso e costruttivo". Tutte le guardie si sono sentite fiere di questo incontro che era stato atteso e tanto desiderato.