Preghiera per la pace, a Trani un incontro diocesano presieduto dall'arcivescovo D'Ascenzo

Un momento di Preghiera per la Pace si terrà sabato delle Palme alle ore 20.30 nella Cripta della Cattedrale di Trani. É stato indetto dalla Conferenza Episcopale Italiana in tutte le diocesi. Il nostro Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo presiederà l'incontro organizzato in collaborazione con l'Azione Cattolica."Mantenere accesa la lampada della preghiera – scrivono gli organizzatori in un comunicato - in questo momento di guerra è la chiamata per tutti i credenti. Le Palme simbolo di Giubilo e Pace tinte dal rosso del sangue ucraino e russo, dall'ombra malevola degli egoismi internazionali sono un motivo in più per ritrovarci comunitariamente, come Chiesa diocesana per chiedere a Dio Padre il dono della Pace. Siamo tutti convocati, in un cuor solo ad alimentare la lampada della preghiera, a rinvigorire le nostre ginocchia flaccidi, umano limite per affidarci con l'aiuto di Maria alla benevolenza del Padre".