Morgan, Barbieri, Teatro a corte e jazz: l'estate di Palazzo Beltrani e la mostra di Letizia Battaglia

Morgan, Joe Barbieri, Gianni Ciardo, un tributo a David Bowie, un altro a Burt Bacharach. Ma anche tanto altro, fra jazz e teatro. E intanto, in mostra ora ci sono le straordinarie foto di Letizia Battaglia: Palazzo Beltrani svela il calendario di eventi che, a partire proprio dalla mostra appena inaugurata, si snoderà per i prossimi mesi nel Palazzo delle Arti Beltrani.Nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla presenza non solo di Niki Battaglia ma anche del sindaco Amedeo Bottaro e della consigliera regionale delegata alla Cultura, Grazia Di Bari, Alessia Venditti ha presentato le opere della grande fotografa, e il presidio tranese di Libera, con il presidente Francesco Pacini, ha sottolineato l'importanza di quei messaggi.Trani dunque la celebra ad un anno dalla sua scomparsa con una straordinaria mostra monografica che testimonia trent'anni di vita e società italiana. "Letizia Battaglia. Testimonianza e narrazione", fruibile da oggi 31 marzo al 31 maggio 2023 dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 18.00, a Palazzo delle Arti Beltrani,Da sabato 1 aprile a mercoledì 31 maggio a Palazzo delle Arti Beltrani, oltre alla monografica su Letizia Battaglia, ci sarà anche la mostra personale dell'artista molfettese Raffaele Cappellutti con opere realizzate su supporto ligneo raccolto dal mare. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con il ticket del Museo.Ma ci sono anche le aperture straordinarie per la Settimana Santa: Sabato 8 aprile orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00; Domenica 9 aprile Pasqua: dalle ore 16:00 alle ore 20:00; Lunedì 10 aprile Pasquetta: orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 20:00.Nel ticket di ingresso del Palazzo delle Arti Beltrani sono inclusi: la proiezione di brevi filmati documentari sulla storia della città di Trani; l'ingresso alla mostra "Letizia Battaglia. Testimonianza e narrazione"; l'ingresso alla Pinacoteca "Ivo Scaringi";l'ingresso alla mostra personale di Raffaele Cappelluti.