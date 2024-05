Claudio Biancolillo (capogruppo Con):"L'Air Show un trionfo dell'orgoglio italiano"

Si è concluso con grande successo il tour delle Frecce Tricolori a Trani, un evento che ha rappresentato un trionfo dell'orgoglio italiano e della cooperazione tra enti pubblici e istituzioni. La presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, per la consegna della cittadinanza onoraria ha ulteriormente enfatizzato l'importanza di questo momento per la città di Trani e per le Forze Armate italiane.L'Air Show del Sud Italia è stato uno spettacolo emozionante e visivamente mozzafiato, con le spettacolari evoluzioni della nuova formazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) a bordo degli Aermacchi MB-339°. Ma non è stato solo un momento di spettacolo: il conferimento della cittadinanza onoraria all'Aeronautica Militare ha rafforzato i legami tra la città di Trani e le Forze Armate, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni.Inoltre, il Concerto della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare della III Regione Aerea ha aggiunto un tocco di eleganza e bellezza artistica all'evento, con le sue esibizioni musicali magistralmente dirette dal 1° Luogotenente M° Nicola Cotugno.Sotto il profilo politico, queste manifestazioni hanno dimostrato la capacità delle istituzioni locali di promuovere l'unità nazionale e la coesione sociale attraverso eventi di grande rilevanza.La partecipazione attiva dei cittadini e il sostegno delle istituzioni hanno confermato il ruolo fondamentale della politica nel valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo economico del territorio.Desideriamo ringraziare gli organizzatori, i sostenitori e tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di questo evento straordinario: l'Aero Club Bari, l'Aeronautica Militare, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale, le associazioni della Protezione Civile con i loro volontari egregiamente coordinati dal Comitato Regionale Anpas Puglia, e tutte le persone che hanno lavorato da mesi alla riuscita di questo evento.Il loro impegno e la loro dedizione hanno reso possibile un momento indimenticabile per la città intera.Continueremo a lavorare insieme per il progresso di Trani e dei suoi cittadini, promuovendo la cooperazione tra le istituzioni e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella vita politica e sociale della nostra comunità.Claudio BiancolilloConsigliere Comunale e Capogruppo di "CON"