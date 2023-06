Cinema all'aperto a Trani, la proposta del consigliere Biancolillo

"Una grande occasione per arricchire l'offerta culturale della città"

In attesa di quelle che saranno le novità, però, si potrebbe provvisoriamente ovviare alla mancanza creando un teatro o un cinema all'aperto durante la stagione estiva. Proprio durante questo periodo, con l'arrivo dei turisti, un luogo del genere potrebbe essere una scelta vincente.

Immaginate di avere a disposizione un luogo perfetto per spettacoli, concerti e proiezioni cinematografiche. Sarebbe sicuramente incredibilmente gradito dai cittadini.

La realizzazione di un teatro o un cinema all'aperto, infatti, potrebbe dare la possibilità ai cittadini di godere di uno spazio dedicato all'intrattenimento e alla cultura. Inoltre, rappresenterebbe un'opportunità unica per valorizzare i talenti locali, organizzare spettacoli ed eventi, e promuovere la cultura.

Sono certo che la creazione di un teatro o un cinema all'aperto a Trani potrebbe diventare un elemento di attrazione turistica che la città necessita. Ma soprattutto, rappresenterebbe una grande occasione per arricchire l'offerta culturale della città e offrire ai cittadini un nuovo spazio dedicato alla cultura e all'intrattenimento.

Claudio Biancolillo, Capogruppo Lista CON

Negli ultimi tempi, nella nostra città si è evidenziata una grave mancanza: non ci sono teatri o cinema a disposizione della comunità. L'Amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Amedeo Bottaro, sta lavorando per trovare soluzioni concrete per colmare questa lacuna, con l'obiettivo di restituire alla città un vero centro culturale polifunzionale.