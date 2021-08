Maternità parcheggi rosa, Biancollillo: «In Consiglio comunale la mozione di Lima non ottenne parere favorevole dal Segretario Generale»

In merito la polemica intorno "la maternità" dei parcheggi rosa sollevata da Raimondo Lima, ex consigliere comunale e componente del Consiglio Nazionale di Fratelli d'Italia arriva ora la controreplica di Claudio Biancolillo che, nel richiamare la deliberazione del Consiglio comunale in data 24 aprile 2019 precisa: «In merito alla deliberazione del Consiglio Comunale dell'aprile 2019 (quando ancora ci potevamo abbracciare tranquillamente) richiamata da Raimondo Lima, vi è un parere non favorevole da parte del Segretario Generale.Nella stessa deliberazione, tra l'altro, si evince che, prima di esprimere il parere, lo stesso Segretario Generale evidenziava che il suo parere non fosse comunque necessario in quanto si trattava semplicemente di una "mozione" (per intenderci come quando si è votato in Consiglio Comunale la mozione relativa all'invito di eliminare la tassa sugli assorbenti), ed evidenziava comunque che "premessa la valenza di mero indirizzo politico delle mozioni", la proposta presentata dall'ex consigliere comunale Raimondo Lima presentava "evidenti deficit di legittimazione normativa" e, in ogni caso, "non potevano trascurarsi i costi amministrativi per la gestione dei permessi, e quelli per l'istituzione e la segnalazione degli stalli stessi". Per tutti questi motivi, in quell'anno, nulla è stato realizzato in tal senso.La mia proposta, invece, è stata approvata, discussa e concordata in Prima Commissione Consiliare, con la presenza ed il voto favorevole, tra l'altro, del Consigliere Comunale Andrea Ferri che, se non ricordo male, rappresenta in Consiglio Comunale proprio lo stesso partito cui è iscritto Raimondo Lima.Proposta che, grazie alla collaborazione di tutti i componenti della Prima Commissione Consiliare Permanente,nasce oggi poiché vi è la possibilità di attingere a 4 milioni di euro previsti dall'ultima Legge di Bilancio, senza dover pesare, quindi, sul Bilancio del Comune di Trani.È vero che ancora oggi, l'istituzione dei Parcheggi Rosa non è stata ancora disciplinata dal D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada ma è anche vero che il Parlamento sta finalmente lavorando al testo unificato del Disegno di Legge di modifica del Codice della Strada con la relativa previsione dell'istituzione formale dei Parcheggi Rosa (e questo andrebbe già a colmare gli "evidenti deficit di legittimazione normativa" di cui sopra).Ma questo rappresenta il secondo, fondamentale e definitivo passo del Parlamento, visto che, il primo passo, è stato già compiuto con l'ultima Legge di Bilancio varata alla fine del 2020, con la quale il Parlamento ed il Governo hanno creato un fondo (ben 4 milioni di euro!) per quelle Amministrazioni locali che si fossero impegnate a creare nuovi stalli di sosta per disabili e donne in gravidanza (e questo va invece a colmare il non poter trascurare i costi amministrativi).Bisognerebbe evidenziare meno le sterili polemiche ed evidenziare, invece, che si tratta di un provvedimento molto importante che garantirebbe, inoltre, anche una maggiore sicurezza per tutte le donne in dolce attesa, che verranno messe in condizioni di compiere meno sforzi possibili in un momento così delicato.Un grande gesto di cortesia e sensibilità che servirà ad agevolare la mobilità e rendere meno gravoso la ricerca di un posteggio per le Donne in gravidanza e per le Donne con figli minori di due anni. Auspico, a tal proposito, che vi sia massima condivisione da parte di tutte le forze politiche affinché questa proposta diventi presto realtà. Infine ricordo a me stesso in primis ed all'ex consigliere comunale Raimondo Lima poi, che vi è una bella differenza tra il "voler fare" ed il "saper fare". Ognuno di noi può fare mille proposte, pochi sono in grado di realizzarle».