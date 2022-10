Baby gang, Biancolillo: «Prevenire creando spazi di aggregazione per i giovani»

«Il fenomeno delle baby gang è un vero e proprio allarme sociale, e la sola repressione non basta, o meglio non serve»: lo scrive il capogruppo della lista Con, Claudio Biancolillo.«La presenza di pattuglie della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine in alcune zone della città significa controllo del territorio, ma non è prevenzione e, soprattutto, non risolve il problema; lo limita semmai.E noi del gruppo CON siamo fermamente convinti che l'arma contro tale fenomeno sia la prevenzione di questi episodi che deve necessariamente ricercarsi nella possibilità di creare spazi di aggregazione e di attività per i giovani, che si sentono spesso abbandonati dalle famiglie e dalle istituzioni.Le baby gang, infatti, non sono altro che l'espressione di un disagio giovanile, ed è per questo che non dobbiamo spaventarci della loro violenza, bensì del nostro nascondere la testa sotto la sabbia e del modello che proponiamo loro.Tutti abbiamo delle responsabilità, ma spesso siamo troppo presi solo dal bisogno di trovare i "colpevoli". Perché la colpa è sempre e rigorosamente di qualcun'altro. Le responsabilità, invece, sono degli adulti e ne dobbiamo assumere l'onere.Siamo convinti, quindi, che occorra un impegno maggiore volto alla creazione di spazi di aggregazione, sia culturali che sportivi, dove i giovani possano sviluppare la propria personalità e coltivare i loro interessi e il proprio talento.Dobbiamo insegnare ai giovani la cultura della legalità mentre, troppo spesso, siamo i primi a infrangerne le regole, finendo col diventare un modello diseducativo.I giovani hanno bisogno di guide e di esempi positivi da seguire; e oggi diventa sempre più difficile individuare tali esempi. Ci limitiamo, con convenienza e superficialità, a condannare con dichiarazioni violente e di disgusto le azioni violente delle Baby Gang. Dovremmo invece valutare, con l'aiuto di chi ha le competenze sociologiche per farlo, la complessità del problema onde attenuarlo e eliminarlo del tutto.E come Istituzioni giochiamo un ruolo fondamentale, commettendo, però, sempre lo stesso errore: parlare dei giovani, ma non con i giovani».