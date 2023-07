Rilevatori di velocità su diverse arterie di Trani, la soddisfazione del gruppo Con

La sicurezza stradale è da sempre una delle mie priorità come amministratore pubblico. Il traffico intenso e l'eccessiva velocità rappresentano un serio rischio per la vita dei pedoni, dei ciclisti, dei motociclisti, nonché degli automobilisti stessi, ed è quindi fondamentale adottare misure concrete per prevenire e ridurre gli incidenti stradali.

I rilevatori di velocità sono una soluzione efficace per monitorare il comportamento dei conducenti e sensibilizzarli sulla velocità delle loro auto. La visibilità dei dati sulla velocità rappresenta un deterrente efficace per coloro che potrebbero essere tentati di guidare troppo velocemente.

La presenza di questi dispositivi ha dimostrato di avere un impatto positivo sulla sicurezza stradale. Numerosi studi hanno evidenziato una riduzione significativa degli incidenti e dell'eccesso di velocità grazie all'utilizzo dei rilevatori. Inoltre, i conducenti diventano più consapevoli e responsabili riguardo al rispetto delle regole stradali.

Vorrei esprimere il mio ringraziamento all'Assessore alla Polizia Locale, Cecilia di Lernia, per aver accolto le richieste della 1^ Commissione Consiliare Permanente, che ho l'onore di presiedere.

Desidero inoltre ringraziare il Comandante della Polizia Locale, Dott. Leonardo Cuocci Martorano, e tutti gli agenti del Comando di Polizia Locale per il loro impegno quotidiano nella tutela della sicurezza stradale in città. Il vostro costante lavoro contribuisce a creare un ambiente più sicuro e confortevole per tutti i cittadini.

Continueremo a collaborare per garantire che le nostre strade siano sempre più sicure per tutti. L'installazione di dispositivi come questi rilevatori di velocità rappresenta solo un primo passo. Ci impegneremo a promuovere ulteriori iniziative che promuovano una maggiore consapevolezza e responsabilità nella guida, al fine di proteggere la vita delle persone e ridurre gli incidenti stradali nella nostra città.

- Claudio Biancolillo, capogruppo lista CON

Non posso che essere soddisfatto per l'installazione degli indicatori di velocità in via Superga, via Andria e sulla strada statale che collega Trani e Bisceglie. Ritengo che tali dispositivi siano un passo importante per migliorare la sicurezza stradale nella nostra città.