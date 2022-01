Nuove aule dei licei all'ex Lum, Biancolillo: «Interventi urgenti per la sicurezza stradale»

«La Provincia ha disposto, come è ormai notorio, il trasferimento di alcune aule del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Trani presso l'ex sede dell'Università Lum, sita sulla S.P. 1 (Trani-Andria)». A dichiararlo è Claudio Biancolillo, consigliere comunale di Trani della Lista "CON" e presidente della I^ Commissione Consiliare.«Tale scelta - prosegue - ha però destato la preoccupazione dei genitori e degli studenti; preoccupazione di cui sono stato portavoce anche nella commissione consiliare che presiedo.Nel corso dell'ultima riunione, svoltasi lo scorso 22 dicembre, ho manifestato le mie perplessità circa la sicurezza stradale, evidenziando le diverse criticità emerse in un sopralluogo effettuato con i colleghi Andrea Ferri e Anselmo Mannatrizio e che necessitano di essere affrontate al più presto al fine di garantire un'idonea sicurezza stradale per studenti, personale docente, personale scolastico e genitori.Nella riunione è stata mia premura sottolineare la totale assenza di idonea segnaletica stradale, l'incuria in cui versa il manto stradale e l'impossibilità di raggiungere detta sede a piedi in totale sicurezza a causa della mancanza di marciapiedi.Pericoli, del resto, che, da sempre, si trovano ad affrontare anche tutti coloro i quali si recano presso la Casa Circondariale Maschile. E tra questi ci sono spesso donne e bambini.Essendo la S.P. 1 tristemente nota per sinistri stradali di rilevante entità, auspico soluzioni ed interventi immediati atteso che la società Constructa, proprietaria dell'immobile, ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori per ospitare aule e laboratori di entrambi Licei».