Biancolillo: "Inaccettabile l'assenza del Comune di Trani nel prestigioso cartellone della fondazione Seca"

In un intervento dalla sua pagina Facebook Claudio Biancolillo nell'esprimere la sua ammirazione e gratitudine per l'azione che la Fondazione Seca svolge da anni e tutto l'anno nella nostra città , si impegna pubblicamente a che il protocollo d'Intesa non rinnovato con il Comune di Trani venga nuovamente siglato."Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare alla Conferenza Stampa relativa alla presentazione della 5^ edizione della Rassegna "Fuori Museo 2021" e della 1^ Edizione del "Premio Nazionale Don Pasquale Uva".La Fondazione S.E.C.A., ancora una volta, ha voluto far sì che non solo la Città di Trani, ma anche l'intero territorio della nostra Provincia, potesse essere un importante punto di riferimento turistico e culturale, offrendo una serie di eventi che copriranno l'intero periodo estivo.Fondazione che continua a dare lustro alla nostra Città ed all'intero territorio, non solo durante il periodo estivo ma 365 giorni all'anno.Fondazione che ha sottoscritto importanti protocolli d'intesa con la Regione Puglia, con la Provincia Barletta-Andria-Trani e con i comuni di Bisceglie e Margherita di Savoia. Protocollo d'intesa che, però, non è stato ancora formalizzato con la Città di Trani.Ed è stata questa l'unica nota dolente di questa giornata. Non vedere lo stemma della nostra Città, nella nostra Città, insieme a quelli della Regione Puglia, della Provincia Barletta-Andria-Trani, e della Città di Bisceglie.Bisceglie che, con l'associazione "Libri nel Borgo Antico", ha addirittura deciso di estendere la stessa manifestazione culturale nella nostra Città, aprendo la sua 12^ edizione con un prologo che si terrà proprio a Trani, il 21 agosto, grazie alla volontà e all'amicizia della Fondazione S.E.C.A..In questa giornata interverranno due nomi di primissimo piano della narrativa italiana: DIEGO DE SILVA E MAURIZIO DE GIOVANNI.Eventi che, è bene evidenziare, sono rivolti a tutti (e non a pochi come altri eventi legittimamente organizzati e che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Trani), poiché la Fondazione S.E.C.A. ha sempre garantito eventi gratuiti ed aperti a tutti garantendo, inoltre, prezzi contenuti per gli eventi a pagamento.Fondazione S.E.C.A. che aveva inviato ben due istanze al Comune di Trani (una datata 29 marzo 2021 ed una datata 24 maggio 2021), con le quali oltre ad annunciare la programmazione annuale della Fondazione stessa, evidenziava la necessità di rinnovare il Protocollo d'intesa con la Città di Trani, ormai scaduto, per "rinnovare la collaborazione istituzionale nella promozione di attività culturali, artistiche e turistiche, a tutto beneficio della nostra Città e del nostro Territorio".Fondazione S.E.C.A. che organizza eventi culturali e turistici tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, eventi che sono rivolti sia ai cittadini della nostra Città, sia ai cittadini dell'intero territorio pugliese, creando di conseguenza un importante indotto anche dal punto di vista economico.Ed è per questo motivo che ho promesso, prima a me stesso e poi a tutti coloro i quali contribuiscono quotidianamente alla valorizzazione del nostro Territorio grazie all'impegno con la Fondazione S.E.C.A., di impegnarmi in prima persona affinché il protocollo d'intesa con la Città di Trani possa essere rinnovato e sottoscritto nel più breve tempo possibile.Nel frattempo, non posso che rinnovare i miei ringraziamenti ed i miei più sinceri complimenti al Cav. Natalino Pagano, alla Fondazione S.E.C.A e ad Universo Salute - Opera Don Uva, per aver scelto la nostra Città, ed in particolare Piazza Duomo, come luogo ove svolgere le importanti manifestazioni di questa estate" .