Morte di Carlo Ferrante, il cordoglio del PD Trani

«Esponente attivo della politica tranese Carlo Ferrante ha saputo coniugare al meglio la passione per la politica con l'impegno e la concretezza nel portare avanti iniziative e progetti concreti non solo per Trani, ma per l'intero territorio. Siamo certi che Fabrizio Ferrante, iscritto ormai da tempo al PD, saprà proseguire il suo cammino politico tenendo sempre ad esempio l'operato del suo caro papà».

Il segretario provinciale del PD, Lorenzo Marchio Rossi, a nome del direttivo e di tutti gli associati del partito di Trani, esprime vicinanza al vicesindaco Fabrizio Ferrante e alla sua famiglia per la perdita del caro papà.