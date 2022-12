È morto Papa Benedetto XVI, il papa teologo della rinuncia al Soglio Pontificio

Papa Ratzinger si era fatto portare un pianoforte nella residenza Mater Ecclesiae, nella quale si era ritirato dopo il "gran rifiuto", come Dante aveva chiamato la precedente rinuncia al Soglio pontificio di papa Celestino V ; e pare che abbia suonato il pianoforte fino davvero a poco tempo fa, fino a quando le forze gli hanno consentito di esprimere la sua grande passione per la musica per Mozart e i grandi compositori di tutti i tempi.E nonostante questa inedita situazione verificatasi nel febbraio 2013 oggi il mondo cattolico lo saluta con ammirazione: perché da essere papa non si può indietreggiare, ma rimanere in disparte come ha fatto papa Benedetto XVI, continuando la sua ricerca da ideologo della chiesa, ha continuato a farlo considerare una figura amata e apprezzata, essendo stato una figura anche dibattuta per molti aspetti, partire da quel gesto clamoroso della rinuncia:e il mondo intero oggi sta dando la notizia, mettendo in lutto i cattolici di tutto il mondo, ovviamente a partire da quelli della Baviera.Papa Benedetto fu ordinato sacerdote dal 1951, cardinale dal1977; eletto al soglio pontificio il 16 aprile 2005, quasi otto anni dopo, l'11 febbraio 2013, annunciò la rinuncia. Papa Benedetto XVI lascia una eredità enorme culturale, accademica anche ai laici: era una persona dalla cultura vastissima e in questo non solo un pastore teologo ma anche un pastore docente, ideologo è costantemente impegnato nel cercare la Verità divina nell' esperienza umana. Ha pubblicato infatti numerosissimi libri e saggi contribuendo all' approfondimento della dottrina teologica anche dopo la sua rinuncia al Soglio pontificio.A dispetto della immagine fredda , chi l'ha conosciuto ha sempre testimoniato che stupiva per la sua dolcezza d'animo, per la sua sensibilità per la sua attenzione personale ai problemi che gli venivano posti. "Per me è stato un padre, un fratello, quasi un nonno della porta accanto che ci Indica la strada" ha dichiarato papa Bergoglio, che a Benedetto XVI era davvero legato da un rapporto di profonda amicizia".Con la morte di papa Ratzinger finisce un'epoca unica della storia della Chiesa nella presenza di un papa "attivo", Papa Francesco , e un papa emerito, appunto Benedetto XVI.Dalla mattina di lunedì 2 gennaio il corpo sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli.