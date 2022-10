Movida: week end di controlli da parte della Polizia di Stato

Anche nel corso dell'ultimo fine settimana sono stati intensificati servizi di controllo del territorio, voluti dal Questore Roberto Pellicone e realizzati dai poliziotti del Commissariato di Trani, che hanno operato con l'ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari e della Polizia Locale di Trani e Bisceglie.Sono stati particolarmente attenzionati i luoghi di aggregazione dove si concentra la maggior parte degli avventori e dei giovani frequentatori dei numerosi locali durante la movida.In particolare, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica sono stati svolti servizi congiunti con l'utilizzo, anche di pattuglie appiedate. Le attività si sono concentrate soprattutto nelle vie del centro storico di Trani partendo dalla zona del Castello per finire alla Villa comunale, piazza Longobardi, Piazza Teatro, via San Giorgio ed aree limitrofe. I controlli sono stati effettuati per prevenire e reprimere reati di natura predatoria ma anche lo spaccio ed il consumo di stupefacenti, specie da parte dei più giovani. Al riguardo, quattro persone sono state segnalate alla competente Prefettura in quanto, a seguito di perquisizione personale, sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.Durante i predetti servizi, svolti anche nella città di Bisceglie, sono stati effettuati 24 posti di controllo e sono state controllate oltre 200 persone, inoltre, un sorvegliato speciale è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni a cui è sottoposto.Personale della Polizia Amministrativa del Commissariato, infine, ha effettuato numerosi controlli a esercizi commerciali e locali di intrattenimento per verificare l'osservanza delle norme e regolamenti in materia, identificando 31 avventori.