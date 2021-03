"Mundus Vini 2021": prestigiosi riconoscimenti per l'Azienda Conte Spagnoletti Zeuli

Piovono prestigiosi riconoscimenti per i vini del Conte Spagnoletti Zeuli in una delle più importanti competizioni enologiche al mondo, il Mundus Vini.La qualificata giuria internazionale del premio, che si tiene due volte l'anno ad agosto e a febbraio, composta da enologi, viticoltori, sommelier e giornalisti del settore, ha premiato con due medaglie d'oro e una d'argento i vini Conte Spagnoletti Zeuli.Medaglia d'oro per il Rinzacco 2018, Castel del Monte Nero di Troia Riseriva DOCG, vino rosso intenso, maturo al palato, con profumo pulito e suadente di frutti rossi.Medaglia d'oro anche per il Terranera 2017 Castel del Monte Rosso Riserva DOCG, vino rosso dal gusto ampio e persistente con profumi ampi di frutta e confettura di ciliegie con sentori di vaniglia e di cacao.Medaglia d'argento, invece, per il Nevaia 2019, Murgia IGT Fiano, un vino bianco fresco ed elegante con sentori di albicocca e sfumature di agrumi.I vini del Conte Spagnoletti Zeuli hanno concorso con oltre 11.000 vini provenienti da tutto il mondo."Questi premi sono motivo di grande soddisfazione e rappresentano sempre un punto di partenza per migliorarsi ancora e per continuare a lavorare sulla qualità - spiega il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli -. Voglio condividere questi riconoscimenti con la straordinaria famiglia dei miei collaboratori, che ogni giorno lavorano con amore e dedizione, e ai nostri consumatori che ci onorano della loro fiducia".