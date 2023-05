Per la notte dei Musei 2023 stasera si potrà visitare il Castello Svevo a solo un euro. Gli orari e gli altri luoghi in Puglia

Chissà se qualcuno riuscirà a intravedere il fantasma di Armida o quello di Siffriddina, visitando il Castello Svevo nelle ore serali; o chissà - soprattutto - se il tempo vorrà collaborare per far godere di una passeggiata al tramonto o a sera imoltrata sui camminamenti esterni , non ancora visitati da tanti cittadini; perché le Castello, insieme a tanti altri monumeti dell regione, sarà aperto dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso possibile però alle 21:30 in maniera inderogabile) al prezzo simbolico di un euro .Nessuna indicazione per la necessità di prenotazioni; normalmente per l'accesso nel Castello ai gruppi numerosi è preferibile la prenotazione.Con l'occasione sarà possibile anche visitare l'allestimento dei dipinti della collezione di Margherita di Savoia: ma soprattutto per vivere un'esperienza in un orario inconsueto nel bel Castello, in questo periodo meta di numerose visite da parte di turisti italiani e stranieri e di gite scolastiche.Castello Svevo di Bari 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30)Museo Nazionale Archeologico di Altamura 18.00-21.00 (ultimo ingresso 20.15)Galleria Nazionale di Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" di Bitonto 19.30- 22.30 (ultimo ingresso 22.00)Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.00)Castel del Monte 18.45-21-45 (Ultimo ingresso 21.00)Parco Archeologico di Monte Sannace 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.15)Museo Archeologico Nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco Archeologico di Egnazia 20.00-23.00 (Ultimo ingresso ore 22.00)Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia 18.30-21.30 (Ultimo ingresso 21.00)Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia 20.00-23.00 (Ultimo ingresso 22.15)Castello Svevo di Trani 19.30.-22.30 (Ultimo ingresso 21.30)Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 20.00-23.00 (con ingressi accompagnati alle 20 e alle 21.30)Parco Archeologico di Siponto 19.00-22.00 (Ultimo ingresso 21.30)Castello di Copertino 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.30)"Grottone" di Palazzo Jatta- Ruvo di Puglia 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.30)«L'offerta culturale proposta è davvero ampia - ha dichiarato il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri - del resto, anche la mappa dei luoghi della cultura da poter visitare durante la Notte Europea dei Musei lo è altrettanto, coprendo ogni angolo della meravigliosa Puglia, entrata di diritto nella geografia culturale internazionale. Aperture straordinarie come questa permettono di raggiungere nuovi potenziali pubblici, intercettando fruitori di solito impegnati negli orari diurni. Anche in questo caso è doveroso ringraziare il personale, sempre disponibile a garantire nuove opportunità di visita del nostro patrimonio artistico».