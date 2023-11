Su Rai5 lunedì sera va in onda Trani

La quarta puntata del programma "Cronache di terra e di mare" dedicata a Re Manfredi di Svevia con riprese realizzate a Trani, andrà in onda in prima visione su Rai Storia (canale 54) lunedì 13 novembre alle ore 21.10.Successivamente alla prima messa in onda, sarà possibile rivedere la puntata su Raiplay.Il programma è ideato e condotto da Cristoforo Gorno.