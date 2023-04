Castello Svevo, ingresso gratuito il 25 aprile

Castello Svevo aperto con ingresso gratuito in occasione del 25 aprile, che quest'anno fa il paio con la prima domenica del mese: nella giornata dedicata all'anniversario della liberazione d'Italia, infatti, una delle date simbolo della storia nazionale, anche in Puglia musei, castelli e parchi archeologici saranno fruibili gratuitamente. Il castello sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30).Il 1° maggio, invece, in occasione della Festa dei Lavoratori, porte aperte nei luoghi della cultura con il consueto costo del biglietto di accesso."L'affluenza registrata a Pasqua e Pasquetta – spiega il Direttore regionale Musei Puglia, il dott. Luca Mercuri – a conferma del forte carattere identitario del patrimonio culturale della Puglia sempre più appetibile al resto d'Italia e non solo, lascia presagire grandi numeri anche per le prossime aperture festive e prefestive. Ringrazio come sempre tutto il personale e in particolare gli addetti all'accoglienza e alla vigilanza dei nostri luoghi della cultura".