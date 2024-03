8 marzo, visite gratuite guidate al Castello Svevo

anni, a dimostrazione della sua sensibilità verso l'universo femminile.

Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'ingresso delle visitatrici in tutti i luoghi della cultura statali sarà gratuito. E non solo.Nell'ottica di celebrare una giornata dalla valenza simbolica sempre attuale e rilevante, che passi anche attraverso la divulgazione di una cultura attenta alle donne, Musei, Castelli e Parchi archeologici afferenti alla Direzione regionale Musei Puglia anche quest'anno offrono un interessante cartellone di eventi.A Trani sarà visitabile il Castello Svevo "Margherita…e le altre": dalle ore 16.00 e 17.30 visita accompagnata a cura del personale del Castello alla scoperta della mostra Fuorilarte. La collezione della regina Margherita di Savoia da Napoli a Trani. Sarà messa in risalto la figura femminile nelle sue varie sfaccettature, prendendo spunto dalle opere esposte, collezionate dalla Regina Margherita negli