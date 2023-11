Oggi e domani ingresso gratuito a Castello Svevo, Castel del Monte e nei musei e monumenti statali pugliesi

Alla consuetudine della fruizione gratuita della prima domenica del mese in tutti i musei , castelli e parchi archeologici statali e sotto la Direzione Regionale Musei -si aggiungono le celebrazioni odierne della solennità civile dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate: pertanto sarà possibile visitare sia oggi che domani a Trani il Castello Svevo con le sue esposizioni : ma anche godere di una serie di possibilità nel territorio, da Castel del Monte al parco archeologico di Canosa, alla Basilica di Siponto. l'appuntamento della prima domenica del mese costituisce un efficace modo per avvicinare all'arte e alla cultura del luogo soprattutto i residenti, che in queste occasioni in gran numero affollano monumenti a loro familiari ma che magari non hanno mai visitato all'interno.Gli orari di apertura sono disponibili sulle pagine online dei monumenti: quanto a Castello Svevo a Trani oggi sarà apertodalle 8:30 fino alle 19:30 e domani , domenica, dalle 8:30 fino alle 13:30. Castel del Monte invece dalle 09:00 fino alle 17:00.libero.