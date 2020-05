Nasce "Trani Vera" con Tommaso Laurora sindaco

C'è una Trani che intende la politica come acquisizione del consenso tramite propaganda social, sui giornali web e sulla carta stampata. C'è una Trani che intende la politica come traguardo e permanenza nelle stanze del potere ed occupazione di poltrone. E poi c'è un'altra Trani, quella Vera, che è costituita dalla gente comune, che nessuno ascolta e di cui nessuno si preoccupa.E' la Trani che vive, affronta e supera quotidianamente con dignità le proprie difficoltà, che non strepita e che subisce l'indifferenza di chi amministra la Città. È la Trani delle periferie, è la Trani del centro storico, la Trani dei cittadini di Via Superga, di Via Alvarez, di Via Andria e di Via don Pasquale Uva, tanto per citarne alcune. C'è bisogno che qualcuno dia voce a questa Trani, rimasta per troppo tempo in silenzio e senza adeguata rappresentanza, a subire la propria condizione di emarginazione, e ad essere considerata solo in prossimità delle elezioni.È per questo motivo che alcuni di quei cittadini hanno inteso scendere in campo ed occuparsi di politica, nel senso più nobile del termine: hanno scelto responsabilmente di mettersi a servizio della Città e della propria comunità. È così che nasce Trani Vera. Siamo popolari. Siamo cittadini comuni, con un lavoro normale, con delle famiglie normali ed ogni giorno ci misuriamo con la vita vera, quella sconosciuta a chi siede comodamente su poltrone di pelle o di velluto. Siamo tanti.Oggi più di ieri, per fronteggiare gli effetti di questa terribile crisi che rischia di spazzar via intere vite di lavoro e sacrifici, è necessario impegnarsi in prima persona per supportare e dar voce a chi rischia di non farcela. Noi vogliamo mettere a servizio della comunità le nostre esperienze per riaffermare i principi di equità, giustizia e coesione sociale, per essere vicini ai meno giovani, alle persone fragili e alle famiglie in difficoltà.Il nostro progetto ci vedrà impegnati nella coalizione di Trani Governa, al fianco del candidato sindaco Tommaso Laurora, un ragazzo normale, una persona perbene che, come noi, ha dimostrato negli anni di servizio alla nostra comunità di ispirarsi ai valori della condivisione, del merito, della lealtà, ma soprattutto di tenere alla sua Città più che ai propri interessi personali. Per noi la politica è questo: supportare e sostenere la Vera Trani ed i Veri Tranesi.Trani Vera nasce sulla spinta di molti concittadini ed avrà come responsabile Felice Stivo, coadiuvato da Climaco Francesca, Vitagliano Cristina, Ristano Romeo, Stivo Irene, Canaletti Annarita, Semeraro Immacolata, Davide Condiglio e Policastro Vincenzo che comporranno il coordinamento cittadino. Trani ai Tranesi per una TraniVera.