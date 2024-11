Natale 2024, avviso per luminarie sul territorio di Trani

La Città di Trani intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all'individuazione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione delle luminarie artistiche e artigianali per le festività natalizie della Città di Trani - Anno 2024.Per la presentazione della proposta l'operatore economico dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 novembre 2024, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it (all'attenzione dell'Ufficio Cerimoniale) o direttamente al protocollo dell'Ente in via Tenente Morrico 2 a Trani (negli orari di apertura al pubblico) all'attenzione dell'Ufficio Cerimoniale.La proposta dovrà contenere la seguente documentazione:1. DGUE compilato nelle parti dovute dall'operatore economico concorrente; il DGUE dovrà essere in pdf, firmato digitalmente2. PROPOSTA PROGETTUALE Il documento costituente il progetto, sottoscritto digitalmente dall'offerente, dovrà riportare una dettagliata descrizione delle luminarie che si propone di installare accompagnata da tavole grafiche/descrittiva (disegni, render) e/o fotografiche.N.B. in questa fase non deve essere riportata alcuna offerta economica restando inteso che nella successiva fase di trattativa diretta con un unico operatore economico non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.