È nato Maldarizzirent.com: il nuovo sito dedicato al noleggio a lungo termine

Il nuovo portaleè finalmente online. La nuova costola virtuosa di Maldarizzi.com è dedicata al mondo del noleggio a medio e lungo termine e offre la possibilità di richiedere qualsiasi brand. Veloce, conveniente e non ci pensi più: si può accedere a una serie di offerte con pochi click, ci sono veicoli anche in pronta consegna e uno stock auto importante per poter fare la scelta migliore.Si tratta di una grande opportunità per aziende, possessori di partite IVA e privati. Il noleggio a lungo termine di Maldarizzi Rent offre mobilità su misura e tutti i servizi inclusi in un'unica rata mensile. Attraverso un canone fisso si può avere a disposizione l'auto o il veicolo commerciale più adatto alle proprie esigenze. Il pagamento avviene sulla base dei chilometri e dei servizi di cui si ha bisogno. La possibilità di scelta avviene per modello, optional, durata del contratto, chilometri inclusi e altri servizi. Con Maldarizzirent.com i costi sono fissi e predeterminati, tutti i servizi sono inclusi nella rata, con manutenzione ordinaria e straordinaria.Si ha, così, la tranquillità di avere un costo certo e fisso per tutto il periodo del noleggio a medio e lungo termine, minimo due anni, e con la grande tranquillità di avere come interlocutore il più grande dealer del Sud Italia con le sue 10 sedi sul territorio di Puglia e Basilicata, sempre disponibile per assistenza e consulenza.Tutte le sedi della Maldarizzi si occupano di noleggio, attivo 24 ore su 24 tramite il portale, raggiungendo i clienti ovunque si trovino, con preventivi configurati per ogni esigenza.Il portale sarà aggiornato periodicamente e al momento ci sono già più di 50 offerte in pronta consegna.