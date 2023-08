Neanche stavolta sono scoiattoli: ratti sugli alberi della villa comunale

Su questo equivoco degli scoiattoli avevamo già giocato nel maggio scorso ( https://www.traniviva.it/notizie/in-villa-a-trani-guardate-gli-scoiattoli-ma-sono-topi/ ) a seguito dell'episodio in cui una bambina aveva creduto di vedere le simpatiche bestiole scorrazzare sugli alberi di un viale della villa comunale quando invece erano tutt'altro. Sullo stesso gioco con amara ironia il consigliere Andrea Ferri pubblica una denuncia su un post di Facebook con una fotografia decisamente fastidiosa , nella quale non stanno topi sul ramo di un albero proprio del parco giochi dei bambini, ma due grossi ratti. Nel post Ferri riporta le dichiarazioni dell'amministratore Amiu che ha provveduto a installare cinquantanove trappole. La domanda che si pone il consigliere - ma tanti cittadini che anche hanno a che fare dall'inizio dell'estate con una vera e propria invasione di blatte che arrivano fin sopra i piani alti delle case attraverso le tubature (probabilmente richiedendo un intervento congiunto anche abbastanza urgente con l'acquedotto) - è abbastanza semplice: com'è possibile che in un posto, oltretutto frequentato soprattutto da bambini anche piccolissimi, non sia un'azione di ordinaria amministrazione quella di un controllo continuo igienico sanitario? Non è un mistero che la Villa sia aggredita, vista la vicinanza al mare e al porto, da topi e ratti, ma stiamo parlando di un giardino pubblico: un giardino che richiede cura manutenzione pulizia, igiene continua, ogni giorno, con trappole e cassette continuamente controllate e monitorate anche per avere un polso della situazione che in determinati periodi diventa evidentemente incontrollabile. Proprio come al momento dello scatto di questa fotografia.Pubblichiamo integralmente le osservazioni di Andrea Ferri, consigliere comunale di Fratelli d'Italia.