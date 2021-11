Nel Puglia Village di Molfetta l’accensione dell’Albero di Natale è uno show

Sabato 20 novembre Puglia Village avvia la festa natalizia. "Night Gifts, Note e Voli sotto l'Albero" è lo show preparato per l'accensione del magnifico Albero di Natale musicale, che domina la piazza centrale e si illumina a ritmo di musica, risuonando le canzoni a tema, scelte dal pubblico del Village. Una vera celebrazione (start alle ore 18,30), condita dall'eleganza della danza aerea acrobatica della fantastica ballerina pugliese, Mariangela Massarelli, e dalla classe del pianoforte di Mirko Signorile, musicista jazz di fama nazionale.I visitatori della Land of Fashion potranno così ammirare le fantastiche luminarie salentine e assistere alla magia che arriva dall'imponente albero di Natale alto venti metri. Il Village pugliese apre quindi le sue porte al proprio inconfondibile "Dolce Vita Christmas" con un look rinnovato per un'esperienza di acquisto piacevole e all'insegna del glamour e della convenienza, anche in vista dell'imminente Black Week.Proprio ispirandosi al tradizionale Black Friday anglosassone, il Puglia Village propone a Molfetta la sua Black Week, un'intera settimana di sconti extra. Da lunedì 22 sino a lunedì 29 novembre, la "Black Week" della Land of Fashion pugliese offre la possibilità di fare acquisti a prezzi convenientissimi, nel consueto ambiente elegante che solo il Village sull'Adriatico riesce a riservare ai propri visitatori.Con un pensiero al "Black Friday" statunitense, giorno di inizio saldi oltreoceano, a Molfetta sarà possibile fare shopping per sette giorni consecutivi con un ulteriore sconto del 30% sul prezzo outlet, su tutti gli articoli delle collezioni autunno-inverno identificati dai singoli punti vendita aderenti.Questa "Black Week" si presenta, quindi, come un'occasione imperdibile per iniziare con comodo anticipo a provvedere ai regali di Natale, immersi nell'atmosfera gioiosa della festività più attraente dell'anno.Per scoprire i punti vendita aderenti alla Black Week è utile visitare il sito pugliavillage.it e i canali social Puglia Village.