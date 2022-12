No ai botti di Capodanno: online la petizione di Phodogs Trani

«Ogni anno si ripete la stessa storia. In ogni angolo del mondo vengono lanciati petardi e fuochi d'artificio, bellissimi da vedere, ma con un impatto sull'ambiente, sull'uomo e soprattutto sugli animali talmente elevato che la loro bellezza non giustifica il loro uso, ne lo giustifica la tradizione»: parte da Trani la petizione contro i botti di capodanno creata da Phodogs Trani.«Pertanto chiediamo - si legge ancora - la sospensione del festival dell'arte pirotecnica Trani o per lo meno la sostituzione del tradizionale scoppio di bombe, con fuochi pirotecnici "silenziosi" (non risultano essere completamente muti,ma il loro impatto sonoro risultata di gran lunga inferiore al tradizionale), fuochi d'artificio piromusicali o uno spettacolo di droni luminosi.Firma per fermare questa usanza che fa danni agli uomini e uccide innocenti animali. Firma anche per essere anche tu vicino a loro. Firma per un capodanno senza "botti"».Link petizione - https://chng.it/97srpj4bG9