Botti nella notte di San Silvestro: giovane tranese perde un dito

L'amputazione a seguito dell'esplosione di un petardo in mano

Un Capodannno tragico in Italia, scenario, anche quest'anno, di incidenti causati da botti e petardi durante la notte di San Silvestro. Nonostante le raccomandazioni e diversi divieti, l'arrivo del nuovo anno è stato festeggiato con esplosioni che hanno avuto conseguenze drammatiche. A Trani, in particolare, un ragazzo ha subito l'amputazione di un dito dopo l'improvvisa esplosione di un petardo in mano. Il giovane è stato soccorso e trasportato prima all'ospedale Bonomo di Andria e poi al Policlinico di Bari.