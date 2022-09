La tranese Sciarra alla guida della Consulta: il messaggio del sindaco Bottaro

Come annunciato ieri, torna una donna alla guida della Consulta a tre anni di distanza dall'esperienza di Marta Cartabia, ed è Silvana Sciarra originaria di Trani: una notizia che ha trovato il paluso e l'orgoglio anche nelle parole del Primo Cittadino, Amedeo Bottaro, che da Parigi (dove si trovava in occasione della presentazione de I Dialoghi di Trani) ha diffuso questo messaggio: "L'intera comunità cittadina sicuramente ha appreso con grande orgoglio la notizia della nomina della giuslavorista tranese Silvana Sciarra alla guida della Corte Costituzionale, soprattutto in considerazione che trattasi di una donna cresciuta giuridicamente nella nostra terra, laureatasi nella Università di Bari. Non ci può che essere grande soddisfazione dell'intera comunità: ma anche l'augurio di quello che sicuramente sarà un proficuo seppur dificile lavoro, che saprà svolgere con l'equilibrio e la trasparenza che Le appartengono".