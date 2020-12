Nomine commissioni, Cornacchia: «Noi consiglieri componenti saremo sentinelle della città»

Venerdì 11 dicembre si sono costituite le sei commissioni consiliari permanenti a seguito delle elezioni amministrative di settembre. Alla prima esperienza da Presidente di Commissione la Consigliera Irene Cornacchia dichiara: «Sono onorata di presiedere la VI commissione: Urbanistica, Elilizia pubblica e privata. Ringrazio singolarmente tutti i componenti: Luigi Cirillo, Patrizia Cormio, Tommado Laurora, Antonio Loconte, Michele Lops, Filiberto Palumbo, che all'unanimità hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti. E' mio intento portare avanti l'ottimo lavoro svolto dalla precedente commissione di cui ero già membro insieme ai colleghi Cirillo e Lops, presieduta brillantemente dall' avvocato Nicola Ventura, che ringrazio per l'impegno profuso.Noi consiglieri componenti (maggioranza e minoranza), in un clima di serenità e confronto costruttivo, saremo sentinelle della città, raccogliendo richieste, critiche ed esigenze dei cittadini; ne discuteremo e proporremo all'esecutivo nonché allo stesso consiglio comunale col fine di perseguire una "urbanistica" che diventi sempre più "sostenibile" per il benessere della città».