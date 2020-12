"Non faccio ricorso: questione di stile", i perchè di Raimondo Lima

"Io non faccio ricorso: questione di stile": raimondo Lima, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, commenta così la notizia del ricorso al Tar prodotto dalla candidata di Forza Italia Rosa Uva: "È di qualche giorno fa la notizia di una candidata consigliere non eletta della nostra coalizione – spiega Lima - che ha fatto ricorso al Tar per recuperare una quindicina di voti di lista che servirebbero a farla subentrare in Consiglio.Molti amici che hanno letto la notizia mi hanno chiesto come mai non abbia anch'io fatto ricorso.Nonostante sia fuori dal Consiglio comunale per 1 solo voto di differenza (320/321), sebbene avessi contezza che potevano esserci margini per altri errori, ho preferito non fare alcun ricorso al Tar.Ho preferito non farlo per una questione di stile (come ha evidenziato qualche collega di partito), ma soprattutto per una questione politica in quanto non ha senso fare ricorso andando a discapito di un collega del mio stesso partito e quindi colore politico.In qualità di dirigente nazionale di Fratelli d'Italia non posso, al momento, che prendere atto del ricorso amministrativo di Forza Italia in danno del nostro partito".