"Non fermiamo la prevenzione": screening diabetico al Liceo Scientifico "Vecchi"

Orientare i giovani nell'ambito del Piano strategico regionale per l’educazione alla Salute

Nella mattinata di domani, sabato 14 gennaio 2023, dalle ore 9.10 alle ore 13.10, presso la sede del Liceo Scientifico "Vecchi", di cui è dirigente scolastico la prof. Angela Tannoia, al fine di "orientare" i giovani verso la cultura della prevenzione, in collaborazione l'associazione con Croce Bianca, Lions Club Ordinamenta Maris e Rotary Club di Trani la scuola ha promosso una giornata dedicata alla salute e al benessere sociale sul tema "Non fermiamo la prevenzione".Nel corso della giornata studentesse e studenti delle quinte classi si sottoporranno a screening diabetico alla presenza di personale medico altamente qualificato.L'attività, che si colloca all'interno delle azioni programmate per l'orientamento attivo a favore delle studentesse e degli studenti, si prefigge l'obiettivo di prevenire ed evitare comportamenti a rischio nei giovani.