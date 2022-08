Nona e ultima sfida tra dj prima della finale al Gran Shopping Molfetta

A due giorni dalla finale del 28 agosto, ilorganizzato dalarriva al nono e ultimo appuntamento e si prepara ad accogliere gli ultimi tre iscritti alla battle tra dj professionisti e non, che si giocheranno la possibilità di vivere un'esperienza unica e un premio ambito: l'opportunità di farsi conoscere da grandissimi professionisti del settore e una dj station Pioneer DJ Controller.Per la nona giornata di sfide questi i nomi dei tre dj:(Molfetta),(Molfetta),(Bisceglie).Come sempre, i tre si esibiranno tra le gallerie e le piazze del centro commerciale molfettese e ognuno di loro riceverà un voto dalla giuria popolare composta dai clienti presenti nel centro commerciale che, muniti di braccialetti colorati, ognuno abbinato ad un diverso dj, esibendo il polso daranno la propria preferenza attraverso il colore collegato all'artista preferito.Oltre alla vittoria della sfida settimanale, in palio c'è il premio più ambito, sfidarsi nella battle finale che si terrà, e il giudizio di uno dei dj più amati di sempre, volto di Radio Deejay e M20,. La finale si preannuncia esplosiva: si inizierà con la battle tra i migliori dj arrivati in finale grazie alla giuria popolare, che saranno poi valutati da tre grandissimi esperti della dancehall e si concluderà con uno show pazzesco a cura di uno dei migliori dj italiani.