Notte d'Autore, buona la prima per i ragazzi di ConTeSto

Buona la prima! Splendida esibizione dei ragazzi dell'associazione Con.Te.Sto odv all'interno della manifestazione Notte d'autore svoltasi sabato presso il Palazzetto dello Sport e che ha visto il susseguirsi di diverse realtà associative, sportive, musicali e teatrali del territorio.Sulle note di "Once upon a time", abilmente diretti dal maestro Vincenzo Cantatore, i Kalimba Alla Luna si sono cimentati alle percussioni insieme ai loro compagni tutor.Mesi di lavoro e prove, come spiegano gli organizzatori, che hanno dato i loro frutti: niente ansie, niente comportamenti problema, niente diagnosi...solo musica.