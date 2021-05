Nuova Toyota Yaris Cross, il futuro dell’automotive da Didiauto2 a Barletta

Unica concessionaria Toyota - Mahindra della Provincia Barletta-Andria-Trani, Didiauto 2 è punto di riferimento per il mondo Toyota: la concessionaria di Barletta offre numerosi servizi e un'assistenza completa per qualsiasi necessità legata all'autovettura.Nella sede di via Trani 16 si può visionare l'intera gamma di vetture del marchio Toyota, scoprendone le novità, gli allestimenti e gli equipaggiamenti."Siamo molto attivi sulla salvaguardia dell'ambiente grazie ai prodotti che commercializziamo come le autovetture full hybrid", ci raccontano dall'azienda. L'ibrido elettrico Toyota è la migliore scelta per la mobilità di oggi e di domani. Pratico, efficiente, sostenibile, sicuro e versatile: il mondo hybrid punta oggi sul nuovo modello, la Nuova Toyota Yaris Cross, disponibile presso la sede di Didiauto 2.L'attenzione alla tematica della sostenibilità ambientale passa anche attraverso la sponsorizzazione della OFF ROAD, associazione di ciclismo presente nella nostra città. L'ASD OFF ROAD Barletta è una società tesserata alla Federazione Ciclistica Italiana Unione Ciclistica Internazionale dal 2012 i cui iscritti praticano la disciplina sportiva della mountain bike. "La società ha anche la finalità di promuovere quei principi di mobilità sostenibile, trasmettere i valori della tutela del territorio circostante nostro naturale luogo di allenamento – spiega il Presidente Avv. Mario Cristiano Gambarota - I nostri percorsi sono rigorosamente immersi nel verde e dunque, oltre ad un controllo del territorio, ragione per cui si è sottoscritto un accordo bilaterale con le guardie ambientali, promuove i valori della tutela e della conservazione delle arie protette. Nasce così la sinergia anche con l'ibrido e la grande attenzione al tema della sostenibilità".Per maggiori informazioniDidiauto 2Via Trani 16 - 76121 - Barletta (BT)0883-5324540883-535382info.didiauto2@toyota-italia.itVenditaLunedì - Venerdì 8.30-13.00/15.30-20.00Sabato 9.00-13.00 / 16.00-20.00AssistenzaLunedì - Venerdì 8.30-13.00/15.30-18.00Sabato 9.00-13.00