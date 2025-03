Nuovo appuntamento con la rassegna ORTOgrafia

La rassegna "ORTOgrafia" dell'I.I.S.S. Moro di Trani è un progetto pluriennale che nasce con l'intento.di evidenziare il legame inscindibile tra cultura e tradizione enogastronomica.Nello specifico, "ORTOgrafia" si propone, attraverso la lettura di libri dedicati alla cucina e la conoscenza dei suoi autori e chef, di promuovere la cultura del cibo buono (cibo di qualità) tramite riproduzione di ricette ivi contenute, con particolare riguardo all'utilizzo dei prodotti agricoli del nostro territorio, preferibilmente a Km 0.Il tutto rimanda ad una realtà sempre più distante dal nostro quotidiano e cioè l'orto. Luogo che.permette di "imparare facendo", di incrementare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del "prendersi cura di", di imparare ad aspettare, di conoscere le diversità delle specie. Un posto, dunque, in cui la materia prima, la stagionalità e la tradizione, possano insegnare ai nostri ragazzi i valori fondamentali per divenire consapevoli e attivi cittadini del domani.Così facendo, studenti diventano protagonisti e si impegnano in attività sia pratiche (cura dell'orto, laboratori di cucina, allestimenti) sia culturali (conoscenza del territorio attraverso protagonisti illustri del settore, lettura e comprensione di testi con ricette, laboratori di scrittura).La collaborazione con diverse agenzie educative del territorio rende il progetto particolarmente efficace poiché sempre "attento" a nuove e stimolanti istanze che dallo stesso provengono. Il 13 marzo presso la Biblioteca Giovanni Bovio di Trani, con il patrocinio di Archeoclub Trani"Antonio Piccinni" e FamilyLab, la rassegna "ORTOgrafia" vedrà impegnati gli studenti dell'istituto Moro in un percorso di approfondimento del tema cibo e in cui la cucina diventa protagonista nella letteratura. In particolare, la presentazione del libro di ricette "Dalla puglia con amore", della chef Antonella Ricci, offrirà un esempio attuale di sensazioni piacevoli legate al cibo e alla tradizione.